El primer gran torneo de la Triple Corona Argentina 2026 ya tiene a sus dos protagonistas. La Natividad La Dolfina y La Hache Polo Team se enfrentarán por el título del 133° Abierto de Hurlingham, en una definición que promete reunir a algunas de las principales figuras del polo argentino.

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La final, que originalmente estaba prevista para este sábado 3 de octubre, fue postergada debido al pronóstico de fuertes lluvias. Finalmente, el encuentro se disputará este domingo 4 de octubre a las 15, en la cancha principal del Hurlingham Club.

La Natividad llega como campeón defensor

La Natividad La Dolfina consiguió su lugar en la definición después de superar ampliamente a Las Monjitas por 22 a 10 en las semifinales.

El equipo de Cañuelas tuvo como gran figura a Poroto Cambiaso, autor de 14 goles en ese encuentro. Además, el conjunto cuenta con un hándicap total de 40 goles y llega como campeón defensor de la Triple Corona 2025.

La formación estará integrada por Camilo Castagnola, Adolfo Cambiaso, Adolfo Cambiaso (h) y Bartolomé Castagnola (h).

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La Hache dio el golpe

Del otro lado estará La Hache Polo Team, que consiguió una clasificación agónica frente a Ellerstina Indios Chapaleufú.

En una de las semifinales más disputadas del torneo, La Hache se impuso 13-12 y consiguió el pasaje a su primera gran final de la Triple Corona.

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Benjamín Panelo fue una de las figuras del encuentro y marcó nueve goles, incluidos cuatro de penal. El tanto definitivo llegó sobre el cierre para sellar una victoria que dejó afuera a uno de los equipos históricos del certamen.

El conjunto estará integrado por Hilario Ulloa, Carlos Ulloa, Benjamín Panelo y Tomás Panelo, una formación que reúne a dos parejas de hermanos.

Una final con mucho en juego

La definición será el primer gran título de la Triple Corona Argentina 2026 y tendrá frente a frente a un campeón defensor y a un equipo que llega por primera vez a esta instancia.

La cita será este domingo 4 de octubre a las 15, en la cancha principal del Hurlingham Club, donde quedará definido el campeón del tradicional torneo.