La Selección argentina superó por 7-0 a Burkina Faso en el Estadio Monumental, en un amistoso internacional atípico. El seleccionado visitante aterrizó en Ezeiza pocas horas antes del pitazo inicial tras complicaciones logísticas en su traslado, presentando un plantel alternativo compuesto por futbolistas juveniles.

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El conjunto nacional impuso condiciones desde los primeros minutos. Lautaro Martínez abrió el marcador tras capitalizar el rebote de un penal atajado, alcanzando los 42 goles con la camiseta albiceleste e igualando la marca de Sergio Agüero en el tercer puesto de los máximos anotadores históricos.

Posteriormente, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni ampliaron la ventaja, mientras que Nico Paz selló el 5-0 antes del descanso.

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En el complemento, Lionel Scaloni renovó la alineación al realizar once modificaciones para otorgar rodaje al plantel y propiciar los debuts de Tomás Palacios, Matías Soulé y Santiago Castro.

Franco Mastantuono convirtió su primer gol en la selección mayor para decretar el sexto tanto, y Giuliano Simeone cerró la cuenta en el minuto final marcando de cabeza el 7-0 definitivo.

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Lionel Scaloni se refirió al nivel de los compromisos internacionales y remarcó la importancia de sumar amistosos exigentes ante rivales de jerarquía para llegar con el mejor rodaje posible a las competencias oficiales.

Asimismo, el entrenador de la Selección Argentina dejó abierta la puerta a los próximos encuentros programados para la ventana de noviembre, donde el cuerpo técnico buscará ultimar detalles estratégicos y probar alternativas dentro del plantel conducido por el estratega santafesino.

Fuente: La Nación

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