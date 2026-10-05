Deportivo Norte consiguió una importante victoria en Madariaga y aseguró su clasificación directa a la tercera ronda del Torneo Regional Amateur. El conjunto marplatense venció por 1-0 a Valeria del Mar y cerró la primera fase como uno de los mejores primeros de las zonas de tres equipos.

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El único gol del encuentro llegó a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero Enzo Astiz apareció para marcar el tanto que le permitió al equipo dirigido por Mauricio Di Martino quedarse con los tres puntos.

Con este resultado, Norte terminó la fase con 10 unidades, producto de tres triunfos y un empate, y obtuvo uno de los cuatro lugares que clasificaron directamente a la tercera ronda. Junto al conjunto marplatense también avanzaron sin disputar la segunda fase All Boys de Trenel, Estudiantes de Olavarría y Santa Rita de Piedritas.

La segunda ronda, en tanto, será disputada por Quilmes de Mar del Plata, Ferro de General Pico, Argentinos de 25 de Mayo, Huracán de Ingeniero White, Racing de Olavarría, Ministerio de Obras Públicas de Necochea, Atlético Villegas e Independiente de San Cayetano. Los cruces de esta instancia se conocerán durante este lunes.

Deportivo Norte tendrá ahora dos semanas para prepararse antes de volver a competir en la tercera ronda, donde buscará seguir avanzando en el certamen y acercarse al objetivo del ascenso.

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