Alvarado ya tiene definido su próximo desafío en el Torneo Federal A. El conjunto marplatense enfrentará a Cipolletti por la Cuarta Fase, en una serie que se disputará a dos partidos y que será clave en su camino hacia el primer ascenso a la Primera Nacional.

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🎟️ 𝑺𝑬𝑴𝑰𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳𝑰𝑺𝑻𝑨𝑺 Enfrentaremos a Cipolletti con ventaja deportiva. Ida en Río Negro, vuelta en Mar del Plata. 𝐿𝑎 𝑖𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑎 ✨ #VamosAlva 💙🤍 https://t.co/PWS2MKTqD3 — Club A. Alvarado (@ClubAlvaOficial) October 5, 2026

El primer encuentro se jugará el domingo 11 de octubre en Cipolletti, mientras que la revancha será el domingo 18 en Mar del Plata. Alvarado tendrá la posibilidad de definir la serie como local y, en caso de igualdad tanto en puntos como en diferencia de goles al finalizar los dos partidos, contará con la ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la Segunda Fase.

Si el equipo marplatense consigue superar esta instancia, avanzará a la Quinta Fase, donde se enfrentará al ganador de San Martín de Formosa y Olimpo de Bahía Blanca. Esa definición será a un solo partido, en estadio neutral, el domingo 25 de octubre, y el ganador obtendrá el ascenso a la Primera Nacional 2027. En caso de empate durante los 90 minutos, la final se resolverá mediante penales.

En cambio, si Alvarado no logra superar a Cipolletti, continuará en competencia a través de la Reválida, por lo que mantendrá una segunda posibilidad de pelear por el ascenso.

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