Lionel Messi volvió a entrenarse este domingo con la Selección Argentina y comenzó a preparar su despedida ante el público argentino. El rosarino se sumó al plantel en el predio de Ezeiza y protagonizó un emotivo reencuentro con Lionel Scaloni y sus compañeros, a pocas horas de una noche que promete ser histórica.

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El partido ante Benín se disputará este martes 6 de octubre desde las 20 en el estadio Monumental, con entradas agotadas. Será la presentación número 208 de Messi con la Selección, en un encuentro que tendrá como principal atractivo el homenaje al capitán y la presencia de varios de los campeones del mundo de Qatar 2022 junto a sus familias.

Scaloni prepara una formación especial para acompañar al 10 en su despedida ante el público argentino. La jornada tendrá un fuerte componente emotivo en el Monumental, donde Messi buscará disfrutar de uno de sus últimos capítulos con la camiseta de la Selección y reencontrarse con los hinchas que lo acompañaron durante toda su carrera internacional.

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