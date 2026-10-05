Facundo Chapur aprovechó el resultado de San Nicolás y se convirtió en el nuevo líder de la Copa de Oro del Turismo Carretera. El piloto de Torino finalizó segundo en la final y alcanzó los 82,5 puntos, superando por 1,5 unidades a Julián Santero, quien quedó como escolta e ingresó provisoriamente entre los denominados “3 de último minuto”.

Ads

Con tres fechas por delante, Josito Di Palma y Marco Dianda también se encuentran momentáneamente dentro de ese grupo que pelea por ingresar a la definición. En el TC Pista, en tanto, Bautista Damiani mantiene el liderazgo, seguido por Thomas Pozner.

"SI MOVÍ LAS MANOS EN LA FINAL, YA SABEN QUIÉN ME CONTAGIÓ" @Facuchapur junto a Emiliano Martínez en San Nicolás. El piloto cordobés finalizó 2° en la final del turismo carretera y es el nuevo líder de la Copa de Oro.

Ads

Ads