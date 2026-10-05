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Chapur aprovechó y es nuevo líder de la Copa de Oro del TC
El cordobés terminó segundo en San Nicolás y, tras el retraso de Julián Santero y el abandono de Mariano Werner, se quedó con la cima de los playoffs. Le lleva 1,5 puntos al mendocino, a falta de tres fechas.
Facundo Chapur aprovechó el resultado de San Nicolás y se convirtió en el nuevo líder de la Copa de Oro del Turismo Carretera. El piloto de Torino finalizó segundo en la final y alcanzó los 82,5 puntos, superando por 1,5 unidades a Julián Santero, quien quedó como escolta e ingresó provisoriamente entre los denominados “3 de último minuto”.
Con tres fechas por delante, Josito Di Palma y Marco Dianda también se encuentran momentáneamente dentro de ese grupo que pelea por ingresar a la definición. En el TC Pista, en tanto, Bautista Damiani mantiene el liderazgo, seguido por Thomas Pozner.