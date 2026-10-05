Kimberley pone primera y va en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional. El conjunto marplatense enfrentará a Deportivo Rincón en una serie correspondiente a la Segunda Etapa, que se disputará a doble partido.

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El primer encuentro será el domingo 11 de octubre en Mar del Plata, mientras que la revancha tendrá lugar el domingo 18 en cancha de Deportivo Rincón. Kimberley será local en el primer partido debido a su ubicación en el ordenamiento general de la Reválida.

La serie tendrá además un criterio de ventaja deportiva: en caso de que ambos equipos terminen igualados tanto en puntos como en diferencia de goles después de los dos encuentros, avanzará el equipo que haya quedado mejor ubicado en la tabla de la Reválida. Por lo tanto, no habrá penales en esta instancia.

El ganador de la serie avanzará a la Tercera Etapa de la Reválida, donde continuará su camino en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional. En cambio, quien resulte eliminado quedará fuera de la competencia. Kimberley, además, ya tiene asegurada una de las diez plazas del Federal A para disputar la Copa Argentina 2027, independientemente de cómo termine su recorrido en el torneo.

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