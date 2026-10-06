En una jornada marcada por la despedida de Lionel Messi, Otamendi también cerrará una etapa enorme de su carrera. El marcador central, que recientemente dejó Europa para cumplir el sueño de jugar en River Plate, se prepara para vestir por última vez la camiseta argentina.

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“Hoy fue mi último entrenamiento con la camiseta de la Selección Argentina. Y aunque intenté vivirlo como un día más, supe desde el primer momento que nada volvería a ser igual”, expresó Otamendi al comenzar su carta.

El defensor repasó los momentos que atravesó durante su recorrido con la Albiceleste, desde los primeros pasos hasta las dificultades, las derrotas, las lágrimas y las grandes alegrías que terminaron formando parte de una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado.

“Representar a mi país fue mucho más que un sueño cumplido: fue uno de los mayores honores de mi vida”, aseguró el jugador, quien agradeció a los hinchas por el acompañamiento durante todos estos años.

Un mensaje especial para Messi

Sobre el final de su carta, Otamendi dedicó unas palabras a Lionel Messi, quien también tendrá su despedida ante Benín.

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“Mañana es un día muy especial, porque va a ser el día del mejor jugador de todos los tiempos. Fue un privilegio ser parte de tu historia, enano”, escribió el defensor.

Otamendi se despedirá de la Selección después de haber sido parte fundamental de una generación que conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Esta noche, en el Monumental, compartirá con Messi sus últimos minutos con la camiseta argentina

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