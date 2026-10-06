El día finalmente llegó. Después de más de dos décadas defendiendo la camiseta argentina, Messi afrontará su última presentación con la Selección en el Monumental. Las puertas del estadio abrirán a las 16 y desde varias horas antes comenzará una jornada especial, con música, festejos y distintas actividades preparadas para acompañar la despedida del futbolista más importante de la historia.

Ads

En la previa del encuentro, Antonela Roccuzzo mostró la camiseta que utilizará el “10” esta noche, una imagen que rápidamente generó emoción entre los fanáticos. Será la última vez que Messi salga a la cancha con la camiseta que convirtió en parte inseparable de su historia y con el brazalete de capitán que llevó durante una de las etapas más gloriosas del seleccionado argentino.

Una carrera que rompió todos los récords:

Messi no solo deja una huella por los títulos conseguidos, sino también por los números que acumuló durante su recorrido con la Albiceleste. En la previa de su despedida ante Benín, el rosarino alcanzó 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias con la Selección.

A lo largo de su carrera superó registros que durante décadas habían pertenecido a grandes figuras del fútbol argentino. Diego Maradona, Gabriel Batistuta, Diego Simeone, Hernán Crespo y Oscar Ruggeri, entre otros, fueron algunos de los futbolistas cuyos récords quedaron atrás ante la extraordinaria trayectoria del capitán.

Ads

Su historia con la Selección también estuvo marcada por una transformación que trascendió los números. Messi pasó de las críticas y las frustraciones de sus primeros años a convertirse en el líder de un equipo que consiguió conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de otros títulos que devolvieron a la Argentina a lo más alto del fútbol internacional.

Rosario también despide a su ídolo:

Mientras el Monumental se prepara para la última función, Rosario también le rinde homenaje al futbolista que nació en la ciudad y que se convirtió en uno de sus máximos símbolos.

Ads

Frente al Monumento Nacional a la Bandera, Adidas instaló una camiseta gigante con el número 10 y la palabra “Gracias”. La estructura supera los 30 metros y contará con un mapping audiovisual que repasará distintos momentos de la trayectoria de Messi.

La intervención podrá visitarse hasta la medianoche, en una jornada en la que Rosario volverá a abrazar a uno de sus hijos más queridos.

Esta noche, ante Benín, se cerrará una etapa irrepetible. Messi jugará por última vez con la Selección Argentina y el fútbol argentino tendrá la difícil tarea de despedir a un jugador que durante años convirtió lo imposible en costumbre.