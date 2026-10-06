Vasco da Gama continúa buscando escenario para recibir a Boca por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Luego de que la Justicia de Río de Janeiro rechazara el pedido del club para disputar el encuentro en el Maracaná, surgió la posibilidad de trasladar el partido a Manaos, aunque finalmente esa alternativa quedó descartada.

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Según trascendió, Vasco no se moverá de Río de Janeiro para enfrentar al Xeneize el próximo 20 de octubre, a las 21.30. De esta manera, Manaos y Brasilia quedaron fuera de consideración y el club tendrá tiempo hasta el 10 de octubre para definir dónde jugará.

Las opciones que permanecen son tres: Maracaná, donde Vasco continúa apelando ante el Tribunal de Justicia; São Januário, que dependerá de la autorización de la Policía Militar y de la CONMEBOL, con la posibilidad de otorgar unas 4.000 entradas para los hinchas de Boca; y Nilton Santos, estadio que cuenta con césped sintético y que no es la alternativa preferida por el conjunto local.

La sede definitiva será confirmada en los próximos días, mientras ambos equipos ya tienen la mira puesta en una serie que definirá a uno de los finalistas de la Copa Sudamericana.

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