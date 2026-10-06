Lionel Messi tendrá este martes una noche especial con la Selección Argentina. Desde las 20, la seleccion se medirá ante Benín en el Estadio Monumental, en un amistoso internacional que estará atravesado por la emoción de la despedida del máximo referente del fútbol argentino.

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A lo largo de sus 22 años con la camiseta albiceleste, Messi construyó una historia plagada de récords: es el jugador con más participaciones en Mundiales, más partidos disputados en Copas del Mundo, más encuentros y goles con la Selección Argentina, además de liderar los registros de partidos y goles en las Eliminatorias Sudamericanas y ser el futbolista con más partidos en la Copa América.

En la previa del encuentro, la AFA publicó un video homenaje bajo la frase “El mejor de todos, nos hizo mejores”, con un repaso por la trayectoria de Leo, sus títulos, sus goles y, especialmente, el impacto que tuvo en quienes compartieron equipo con él.

“GRACIAS LEO, GRACIAS POR HACERNOS MEJORES A TODOS”. UFFF, EL VIDEO DE AFA PARA MESSI. 💔🇦🇷 https://t.co/9bHqiumYdK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 6, 2026

También adidas difundió otro video cargado de emoción con palabras del propio Messi: “Llegó el momento. Me voy en paz. Dejé todo. Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto, los voy a extrañar”.

Más allá de los números y los trofeos, la noche del Monumental será una oportunidad para celebrar el legado de Messi y despedir, ante su gente, a la figura más importantes de la historia de la Selección Argentina.

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