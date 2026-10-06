Comesaña se presentará este martes ante otro argentino, Guido Justo, en la primera ronda del certamen. El marplatense llega después de competir en el Challenger de Buenos Aires, donde alcanzó la segunda ronda y quedó eliminado frente al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo.

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El historial entre Comesaña y Justo registra un único enfrentamiento, disputado en 2023, con victoria del marplatense por 6-2 y 6-4.

Además de Comesaña y Justo, el cuadro cuenta con otros representantes argentinos: Lautaro Midón, Alex Barrena, Genaro Olivieri y Juan Bautista Torres.

El Challenger de Antofagasta reparte 75 puntos para el campeón y se disputa íntegramente sobre polvo de ladrillo.

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