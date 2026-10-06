“Pasaron once años desde la última vez que jugué aquí. Honestamente, siempre tengo altas expectativas sobre mí mismo y obviamente siempre me visualizo con el trofeo, en especial aquí en Pekín, un lugar donde nunca he perdido”, expresó Djokovic después de la consagración.

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El serbio también reconoció que su realidad actual es diferente a la de años anteriores: “Este año ha sido todo un desafío para mí, con muchos altibajos, problemas físicos y de salud. Solo intentaba reencontrarme con buenas sensaciones dentro de la pista”.

A pesar de las dificultades, Djokovic aseguró que todavía se siente capaz de competir al máximo nivel cuando logra encontrar su mejor versión. “Sé perfectamente que cuando me siento bien e impacto limpio la pelota todavía puedo competir al máximo nivel, y esta semana fue una prueba clara de eso. Para ser sincero, estoy muy orgulloso”, afirmó.

Por último, el campeón le dedicó unas palabras a su equipo y remarcó el valor emocional de este nuevo título: “Este título significa mucho más que un trofeo o un torneo para todos nosotros; estoy muy feliz por eso”.

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