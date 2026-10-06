Faustino Oro volvió a ubicarse en lo más alto del ranking mundial Sub-15. El argentino suma 2560 puntos de Elo FIDE y aventaja por 45 unidades al alemán Christian Gloeckler, segundo con 2515.

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El dato toma aún más relevancia por su edad: Oro tiene apenas 12 años y ya compite de igual a igual con Grandes Maestros. Además, recientemente se convirtió en el número 1 de Argentina, consolidándose como una de las grandes promesas del ajedrez mundial.

En el Top 10 también aparece el ruso Roman Shogdzhiev, nacido en 2015, quien ocupa el sexto lugar con 2445 puntos. Con apenas 10 años, Shogdzhiev consiguió en 2025 el título de Maestro Internacional y se convirtió en el más joven de la historia en alcanzarlo, superando el récord que anteriormente pertenecía a Faustino Oro.

El propio Faustino también explicó cómo estudia ajedrez y el impacto de la tecnología en su formación. “Nunca he leído libros de ajedrez, nada en absoluto. Nací en la era de las computadoras”.

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