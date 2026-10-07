Lionel Scaloni también vivió a flor de piel la despedida de Lionel Messi. Acompañado por su familia, el entrenador se emocionó desde el himno hasta el cierre de una noche inolvidable en el Monumental.

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“Ha sido un sueño que pude hacer realidad. Nunca pensé que iba a ser el entrenador del mejor futbolista de la historia”, expresó Scaloni, quien agradeció infinitamente todo lo que Messi le dio a la Selección.

“No va a haber ninguno igual. No verlo más va a ser triste, nos deja un legado increíble”, agregó el DT, que mientras termina de acordar su continuidad al frente de la Albiceleste volvió a dejar en claro cuánto significa para él formar parte de la Selección argentina.

Además, el DT destacó lo que significó tener al capitán de su lado durante estos años: “La sensación de tenerlo a Messi de tu lado es incomparable y difícil de hacérselo entender a la gente. Hay que vivirlo para saberlo, porque es algo inigualable aunque podamos rearmar el mejor equipo”.

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SCALONI LLORANDO EN EL HIMNO. 💔🇦🇷 https://t.co/q7Zj0gNYCw — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 6, 2026

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