Lionel Messi puso punto final a su recorrido con la Selección argentina de la manera que seguramente imaginaba: con una victoria, un gol propio y un Monumental completamente rendido a sus pies. La Albiceleste derrotó 3-0 a Benín en una noche histórica que marcó el cierre de una era.

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El encuentro no comenzó sencillo para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Benín se plantó con orden, consiguió generar algunos ataques peligrosos y obligó a Emiliano Martínez a realizar una intervención destacada. Argentina tuvo sus chances, principalmente a través de Messi, que probó con un tiro libre y también con una volea, pero no logró romper el cero antes del descanso.

El homenaje al capitán comenzó incluso antes del pitazo final. Cuando se cumplió el minuto 10, el árbitro interrumpió el partido y todo el estadio se puso de pie para ovacionar al rosarino. Los jugadores de Benín también participaron del reconocimiento.

Otamendi abrió el camino y Messi puso el broche

La ventaja llegó rápidamente en el segundo tiempo. Apenas transcurridos tres minutos, Messi ejecutó un córner desde la izquierda y Nicolás Otamendi apareció en el área para conectar de cabeza y poner el 1-0. El defensor, que también afrontó su último partido con la camiseta argentina, dejó el campo posteriormente bajo una ovación.

Argentina encontró espacios y amplió la diferencia a los 15 minutos. Nico Paz recibió después de una combinación con Messi y sacó un remate que terminó en el fondo de la red para establecer el 2-0.

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La noche necesitaba un último capítulo y tuvo nuevamente al capitán como protagonista. A los 23 minutos, Agustín Giay fue derribado dentro del área y el árbitro sancionó penal. Messi tomó la pelota, esperó el momento indicado y definió cruzado para convertir el tercero y despedirse de la Selección con un nuevo gol.

El Monumental fue una fiesta durante toda la jornada. Más de 80 mil personas acompañaron al equipo y, especialmente, al jugador que durante más de dos décadas llevó la camiseta argentina.

Messi había llegado al estadio después de un recorrido desde Ezeiza acompañado por una multitud. La cantidad de hinchas que se acercaron a las calles para verlo generó una fuerte emoción en el capitán, que no pudo contener las lágrimas al observar la despedida.

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Antes del encuentro hubo espectáculos musicales y diferentes homenajes. También participaron campeones del mundo de Qatar 2022, familiares del futbolista y representantes de distintas disciplinas deportivas.

Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando Messi salió al campo acompañado por sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini siguieron la ceremonia desde un palco.

El propio Scaloni tampoco pudo ocultar la emoción. Durante el himno argentino, el entrenador rompió en llanto mientras acompañaba uno de los momentos más significativos de su ciclo al frente de la Selección.

Un adiós acompañado por todo el deporte

La despedida trascendió al fútbol. Neymar le envió un mensaje en el que agradeció a Messi por haberle hecho amar todavía más este deporte, mientras que Arturo Vidal lo definió como un “extraterrestre”.

Desde el rugby también hubo reconocimiento. Julián Montoya, Santiago Mare y Paula Pedrozo participaron de un mensaje especial para el capitán argentino.

La Universidad de Buenos Aires, además, le otorgó a Messi el título de Doctor Honoris Causa. La AFA difundió un video con una frase que resumió el impacto de su trayectoria: “Nos hizo mejores a todos”.

Antes de su último partido, Messi también había compartido un video acompañado por la canción “Gracias a la vida”, de Mercedes Sosa. Allí dejó una frase que sintetizó sus sensaciones ante el cierre de esta etapa: “Dejé todo, me voy en paz”.

Con el final del partido terminó oficialmente un ciclo irrepetible. Messi se despidió de la Selección argentina con 208 partidos, 126 goles y 70 asistencias, después de construir una historia que incluyó títulos, derrotas, frustraciones, revancha y, finalmente, la consagración definitiva.

Su última noche con la Albiceleste terminó como comenzó buena parte de su historia: con la pelota en los pies, el estadio coreando su nombre y un gol para cerrar una era.