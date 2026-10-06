Lionel Messi ya está en el estadio Monumental para afrontar su último partido con la Selección Argentina. El rosarino llegó este martes a Núñez en medio de una fuerte expectativa por la despedida que marcará el cierre de más de dos décadas con la camiseta nacional.

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La Argentina enfrentará a Benín desde las 20 en un amistoso que tendrá un significado especial por encima del resultado deportivo. Las entradas se agotaron y se espera un estadio colmado para acompañar al capitán en su última presentación.

La jornada comenzó varias horas antes del encuentro, con una programación especial que incluye shows musicales, homenajes y distintas intervenciones antes, durante y después del partido.

Para la ocasión, Messi utilizará una camiseta especialmente diseñada para su despedida, en una noche que estará cargada de emoción y reconocimientos.

El encuentro ante Benín representará el cierre de una etapa histórica para el capitán argentino, que se despide del seleccionado después de más de 20 años con la camiseta albiceleste.

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