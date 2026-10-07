Francisco Comesaña no pudo avanzar en el Challenger de Antofagasta. El tenista marplatense, 125° del ranking ATP, perdió ante su compatriota Guido Justo (188°) por 6-7(6), 7-6(4) y 6-1 y quedó eliminado en la primera ronda del certamen chileno.

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El partido había comenzado de la mejor manera para Comesaña, que se llevó un primer set muy disputado después de levantar un 2-6 en el tiebreak y ganarlo por 8-6. Además, llegó a estar 3-0 arriba en el segundo parcial, pero no pudo sostener la ventaja y Justo reaccionó para quedarse con el set y llevar el encuentro al tercero.

En el último parcial, el marplatense no logró recuperar el nivel y cayó 6-1, en un partido que se extendió durante más de tres horas. Justo, que viene de consagrarse campeón en Curitiba, avanzó a segunda ronda y prolongó su buen momento.

Para Comesaña, la gira sudamericana de Challengers continúa siendo complicada, luego de las derrotas en el Racket y ahora en Antofagasta. El marplatense tendrá una nueva oportunidad de recuperar confianza la próxima semana, cuando vuelva a competir en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

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