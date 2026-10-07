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La Selección argentina vuelve a jugar en noviembre sin Messi
La albiceleste tendrá una nueva fecha FIFA del 9 al 17 de noviembre, en lo que será la primera ventana sin su capitán.
La Selección Argentina volverá a la cancha en noviembre, en la fecha FIFA que se disputará entre el 9 y el 17. Será la primera vez que el equipo de Lionel Scaloni afronte una ventana internacional sin la presencia de Lionel Messi.
Por el momento, los rivales y las sedes de los amistosos todavía no están confirmados. El propio Scaloni reconoció que las opciones son limitadas y una gira por Asia aparece como una de las posibilidades para los próximos compromisos.
Además, la Scaloneta llega con una impresionante racha: 22 victorias consecutivas en partidos amistosos, una marca que buscará extender en esta nueva etapa del seleccionado.