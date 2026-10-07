La Selección Argentina volverá a la cancha en noviembre, en la fecha FIFA que se disputará entre el 9 y el 17. Será la primera vez que el equipo de Lionel Scaloni afronte una ventana internacional sin la presencia de Lionel Messi.

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Por el momento, los rivales y las sedes de los amistosos todavía no están confirmados. El propio Scaloni reconoció que las opciones son limitadas y una gira por Asia aparece como una de las posibilidades para los próximos compromisos.

Además, la Scaloneta llega con una impresionante racha: 22 victorias consecutivas en partidos amistosos, una marca que buscará extender en esta nueva etapa del seleccionado.

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