Santa Fe volverá a ser escenario de una competencia internacional. Tras los Juegos Suramericanos, la ciudad recibirá el Campeonato Sudamericano U23 de Atletismo, que se disputará del 16 al 18 de octubre en la renovada pista sintética del CARD.

Ads

El certamen reunirá a unos 450 atletas y entrenadores de 13 países, consolidando a Santa Fe como una de las sedes del calendario deportivo internacional y dando continuidad al legado de las grandes competencias que tuvieron lugar en la provincia.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó en sus redes sociales la continuidad del calendario deportivo internacional en la provincia. “Los Juegos Suramericanos fueron solo el comienzo. Ahora presentamos el Sudamericano de Atletismo U23, otra competencia internacional que se va a vivir en Santa Fe”, afirmó.