Ariadna Palacios fue designada para dirigir el encuentro entre Ituzaingó y Argentino de Quilmes, correspondiente a la fecha 39 de la Primera B Metropolitana. El partido se disputará este sábado 10 de octubre desde las 15.30 y tendrá un condimento especial: marcará un hecho inédito para el arbitraje del fútbol argentino.

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La jueza, de 29 años, será la primera mujer en desempeñarse como árbitra principal en un campeonato profesional masculino organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. Su designación representa un nuevo paso en la incorporación de mujeres a distintos roles dentro de las competencias profesionales.

Palacios cuenta con experiencia en diferentes categorías del fútbol argentino. Se desempeñó en torneos de Proyección, Promocional y Primera C, además de haber trabajado como árbitra asistente y cuarta árbitra, recorrido que le permitió sumar experiencia antes de recibir esta histórica designación.

En el encuentro estará acompañada por Matías Noli y Tomás Otero como asistentes, mientras que Mauro Trinidad será el cuarto árbitro.

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