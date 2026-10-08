En el mensaje que dejo agradeció a su familia, amigos, compañeros, entrenadores, clubes y a los hinchas que lo acompañaron durante toda su carrera con la camiseta argentina.

Ads

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta”, escribió el capitán argentino, que puso punto final a su recorrido con la Selección después de una etapa histórica, marcada por títulos y momentos inolvidables.

Messi reconoció que fue “un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas”, pero aseguró que “valió la pena cada paso” y admitió que todavía le quedaron muchas cosas por decir: “Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo”.

En su mensaje, el rosarino tuvo un agradecimiento especial para su familia, a la que destacó por haber estado a su lado “sobre todo en los momentos difíciles”. También recordó a sus amigos, compañeros y entrenadores que lo acompañaron a lo largo de los años.

Uno de los momentos más emotivos del mensaje fue cuando mencionó a Diego Maradona: “No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos”.

Ads

Además, agradeció a los clubes en los que jugó por permitirle siempre ponerse la camiseta de la Selección cuando fue necesario y cerró con un mensaje de gratitud: “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”.

Ads