El casco que acompaña a Franco Colapinto durante la temporada 2026 de Fórmula 1 ya tiene su versión en miniatura. La marca Bell anunció la venta anticipada de una réplica a escala 1:2, con el mismo diseño que utiliza el piloto argentino en la máxima categoría.

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El modelo combina los colores celeste y blanco, inspirados en la bandera argentina, con detalles en rosa que le dan un aspecto distintivo y moderno. El diseño busca representar los orígenes de Colapinto y el apoyo que recibe de los fanáticos argentinos en cada Gran Premio.

Las primeras 20 unidades pueden adquirirse de manera anticipada por 139 euros, lo que equivale aproximadamente a $238.000 argentinos, aunque el precio informado por Bell no incluye impuestos ni gastos de envío.

La réplica se suma así a la colección de merchandising oficial vinculada al piloto argentino y se presenta como una pieza para los fanáticos que quieran tener una versión a escala del casco utilizado por Colapinto durante la temporada 2026.