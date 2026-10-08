Alvarado ya conoce todos los detalles para el duelo de semifinales ante Cipolletti. El conjunto marplatense visitará este domingo a las 15.30 a Cipolletti en La Visera de Cemento, en el partido de ida, con arbitraje de Fernando Rekers. La revancha se disputará una semana más tarde en el estadio José María Minella.

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El equipo de Pablo Martel llega a esta instancia con ventaja deportiva, por lo que un empate en el resultado global le permitiría avanzar a la final por el primer ascenso. La serie comenzará en Río Negro y se definirá en Mar del Plata.

Por su parte, Kimberley, el equipo de Mariano Mignini, volverá a jugar luego de dos semanas de parate. El conjunto marplatense se medirá este sábado desde las 16 ante Deportivo Rincón, por la primera rueda de la Reválida del Federal A.

El encuentro se disputará en cancha sintética y tendrá como árbitro a Fernando Marcos, de Bahía Blanca. La serie se definirá la próxima semana en el José Alberto Valle, donde Kimberley buscará hacer valer la localía para avanzar a la siguiente instancia.

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