El argentino, ubicado en el puesto 55 del ranking ATP, tuvo un sólido debut ante el colombiano Nicolás Mejía (119°), proveniente de la clasificación, y se impuso en sets corridos. Con la victoria, se aseguró un lugar en la segunda ronda del certamen chino.

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Ahora, Cerúndolo tendrá un desafío de máxima exigencia: se medirá el 10 de octubre con Carlos Alcaraz (3°), segundo preclasificado del torneo.

Además, otros tres argentinos también avanzaron en la primera ronda: Sebastián Báez venció a Marcos Giron por 1-6, 6-3 y 6-4; Camilo Ugo Carabelli superó a Alexey Simakin por 2-6, 6-2 y 7-5; y Thiago Tirante derrotó a Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-2.

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