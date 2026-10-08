En el marco de Octubre Rosa, capitanas y subcapitanas de las diferentes divisiones del fútbol femenino del club ingresarán al campo de juego con camisetas rosas que llevarán la frase “Prevenir es nuestra mejor jugada”. Además, realizarán una suelta de globos como homenaje y acompañamiento a todas las personas que atravesaron y atraviesan esta enfermedad.

Ads

La iniciativa contará con el acompañamiento de la Unidad de Mastología del Hospital Privado de Comunidad, que busca reforzar el mensaje sobre la importancia de conocer el propio cuerpo y realizar los controles periódicos. Durante la salida de los equipos también habrá humo rosa como otra acción de visibilidad y concientización.

La propuesta busca llevar un mensaje claro: la detección temprana es fundamental y los controles periódicos pueden ayudar a detectar el cáncer de mama en etapas iniciales.

“Octubre Rosa. Prevenir es nuestra mejor jugada”, será el mensaje que acompañará la jornada en el estadio.

Ads

Ads