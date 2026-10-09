Franco Colapinto finalizó en el puesto 19 en la única práctica libre del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. El piloto argentino registró un tiempo de 1:34.983.

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Durante la primera parte del entrenamiento, Colapinto trabajó con el tanque lleno y neumáticos duros, en busca de confianza con el auto. Sin embargo, no logró sentirse cómodo a lo largo de la práctica. Con los neumáticos medios, marcó su mejor vuelta, aunque quedó lejos de los primeros puestos.

Por su parte, Pierre Gasly, compañero del argentino en Alpine, tuvo una sesión más positiva y terminó noveno, con un registro de 1:34.038.

Russell se quedó con el mejor tiempo, seguido por Charles Leclerc, Lando Norris, Lewis Hamilton y Oscar Piastri, quienes giraron con neumáticos blandos. Max Verstappen y Kimi Antonelli completaron los primeros puestos con compuestos medios.

La actividad continuará este viernes desde las 9.30 de Argentina con la clasificación para la carrera sprint en el circuito callejero de Marina Bay.

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