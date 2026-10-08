El “Cervecero” jugará desde las 16 en condición de local, en el partido de ida de una serie que se definirá a dos encuentros. El árbitro será Kevin Gatti, de Madariaga.

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De cara a este nuevo desafío, Quilmes publicó en sus redes sociales un emotivo video para convocar a su gente y acompañar al equipo en el inicio de los playoffs: “Este domingo jugamos los octavos de final (ida) vs. Ministerio de Obras Públicas, de local. Por eso, esperamos a toda la familia quilmeña para hacernos el aguante, como siempre”, expresaron desde el club.

El objetivo del conjunto marplatense será hacerse fuerte en casa y conseguir un resultado que le permita llegar con ventaja al partido de vuelta.

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