Escándalo en la Reserva: batalla campal tras la victoria de Atlético Tucumán ante Talleres
El Decano se impuso por 2-0 en la fecha 12 del Torneo Proyección, pero el resultado quedó opacado por graves incidentes. Lautaro Acosta, ayudante de campo de su hermano Rodrigo, apuntó contra el arbitraje.
El encuentro entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Proyección terminó con una pelea a golpes en el predio de Ojo de Agua. El conjunto tucumano ganó 2-0 con goles de Vallejo y Abeldaño, en un partido marcado por las polémicas arbitrales y las expulsiones.
Durante el primer tiempo, dos futbolistas de Talleres y los integrantes de su cuerpo técnico fueron expulsados. La bronca aumentó con las decisiones del árbitro y una jugada que generó reclamos por un presunto gol no convalidado. Tras el segundo tanto del Decano, los ánimos se caldearon y la situación terminó desbordándose.
Luego de los incidentes, Lautaro Acosta, exdelantero de Lanús y actual ayudante de campo de su hermano Rodrigo en Talleres, habló con TyC Sports y cuestionó con dureza el arbitraje: “Se vio un escándalo y el gran culpable es el árbitro”.
Acosta también relató cómo comenzó el enfrentamiento. “Nosotros, junto a mi hermano, estábamos en la tribuna dirigiendo el final con dos hombres menos. Nos hacen el primer gol y en una contra hacen el segundo. Hay algunas cargadas y un padre nos grita el gol”, explicó.
Y agregó: “Luego, cuando nos vamos para el vestuario, le tiran un sillazo a nuestro médico, golpean a un jugador nuestro y nosotros reaccionamos y nos defendimos. Así empezó el tumulto”.
De esta manera, una jornada correspondiente al campeonato de Reserva terminó envuelta en escenas de violencia, con fuertes cuestionamientos al arbitraje y un cierre que dejó el resultado deportivo en segundo plano.