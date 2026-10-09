El encuentro entre Atlético Tucumán y Talleres de Córdoba por la fecha 12 del Torneo Proyección terminó con una pelea a golpes en el predio de Ojo de Agua. El conjunto tucumano ganó 2-0 con goles de Vallejo y Abeldaño, en un partido marcado por las polémicas arbitrales y las expulsiones.

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Durante el primer tiempo, dos futbolistas de Talleres y los integrantes de su cuerpo técnico fueron expulsados. La bronca aumentó con las decisiones del árbitro y una jugada que generó reclamos por un presunto gol no convalidado. Tras el segundo tanto del Decano, los ánimos se caldearon y la situación terminó desbordándose.

Luego de los incidentes, Lautaro Acosta, exdelantero de Lanús y actual ayudante de campo de su hermano Rodrigo en Talleres, habló con TyC Sports y cuestionó con dureza el arbitraje: “Se vio un escándalo y el gran culpable es el árbitro”.

Acosta también relató cómo comenzó el enfrentamiento. “Nosotros, junto a mi hermano, estábamos en la tribuna dirigiendo el final con dos hombres menos. Nos hacen el primer gol y en una contra hacen el segundo. Hay algunas cargadas y un padre nos grita el gol”, explicó.

🥊ESCÁNDALO EN LA RESERVA DE ATLÉTICO TUCUMÁN VS TALLERES ➡️El partido que el Decano ganaba 2-0 terminó a las trompadas afuera de la cancha en Tucumán. 🎥LPF Play https://t.co/4YzE7bXXbS — El Gráfico (@elgraficoweb) October 8, 2026

Y agregó: “Luego, cuando nos vamos para el vestuario, le tiran un sillazo a nuestro médico, golpean a un jugador nuestro y nosotros reaccionamos y nos defendimos. Así empezó el tumulto”.

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De esta manera, una jornada correspondiente al campeonato de Reserva terminó envuelta en escenas de violencia, con fuertes cuestionamientos al arbitraje y un cierre que dejó el resultado deportivo en segundo plano.

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