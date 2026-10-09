Aldosivi y Sarmiento, se enfrentan en un partido clave por la permanencia
El "Tiburón", muy comprometido con el descenso, recibe a "el verde" que quiere afianzarse en puestos de playoffs.
Aldosivi y Sarmiento de Junín se enfrentarán hoy a las 14:30 en el estadio José María Minella por la fecha 12 del torneo Clausura. El “tiburón” necesita sumar para salir de la zona de descenso, mientras que “el verde” busca sumar tres puntos que lo ubiquen en los puestos de playoffs.
El conjunto de Javier Sanguinetti demostró una mejoría desde lo futbolístico en sus últimos encuentros y con 15 puntos en juego, se encuentra a 6 de Riestra, rival que necesita superar en la tabla para lograr mantener la categoría.
En su último partido disputado frente a Huracán, en condición de visitante, Aldosivi perdió 1 a 0 con gol de Leandro Lescano. Además, el conjunto marplatense no podrá contar con Joaquín Pombo, un jugador vital en la defensa del equipo que fue expulsado por doble amarilla.
Por su parte, Sarmiento acumula 16 puntos en la zona B del clausura y buscará sumar nuevamente para mantenerse entre los mejores 8. Un partido clave para el conjunto a cargo de Facundo Sava, que también necesita sumar de cara a la tabla de promedios de la temporada 2027.
14.30 Aldosivi – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Romero
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Álvaro Carranza
AVAR: Franco Morón