La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina quedó envuelta en una polémica entre la productora Marketing Sports y River Plate. La empresa, contratada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para organizar el evento, denunció una serie de inconvenientes con la dirigencia del club de Núñez, presidida por Stefano Di Carlo.

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Según el planteo de la productora, River no permitió instalar una pantalla para reproducir un video, rechazó la colocación de un escenario y habría interrumpido el momento final del evento al encender las luces del estadio.

Sin embargo, desde el Millonario rechazaron esa versión. Santiago Poblet, protesorero de la institución, expresó "El único dato que dan es falso y fácilmente verificable, imaginate el resto”.

Desde River sostuvieron que le habían sugerido a Marketing Sports contratar un grupo electrógeno, pero que la productora no habría seguido esa recomendación. Además, cuestionaron la versión sobre la pantalla del estadio: según el club, su desmontaje había comenzado el 8 de julio, 69 días antes del anuncio oficial de AFA sobre la despedida.

En cuanto a la posibilidad de instalar una pantalla LED alternativa cerca del escenario, desde Núñez aseguraron que nunca rechazaron el pedido. También negaron haber impedido la instalación de un escenario central para las presentaciones musicales.

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