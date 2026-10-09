Francisco Cerúndolo comenzó con el pie derecho su participación en el Masters 1000 de Shanghái. El argentino se impuso en sets corridos ante el ruso Roman Safiullin, por 7-6 (5) y 6-3, y consiguió el pase a la tercera ronda del certamen.

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En busca de seguir avanzando en el torneo chino, Fran se medirá el domingo con el checo Jakub Mensik. El historial favorece al argentino, que ganó los tres enfrentamientos previos entre ambos.

Por otra parte, este sábado habrá más representantes argentinos en cancha: Tomás Etcheverry, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli buscarán avanzar en el torneo. Juan Manuel tendrá un exigente compromiso frente al español Carlos Alcaraz.

La jornada también dejó una sorpresa: Novak Djokovic quedó eliminado tras caer ante el polaco Hubert Hurkacz.

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