Franco Colapinto mostró una mejora en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y se ubicó en el 11° puesto. El piloto de Alpine quedó a apenas 94 milésimas de su compañero Pierre Gasly, quien largará décimo, y se quedó a las puertas de ingresar a la Q3.

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Tras la clasificación, el argentino se mostró optimista de cara a lo que viene: “No estamos lejos. Estoy seguro de que vamos a estar mejor mañana”, expresó, con confianza en el rendimiento de su monoplaza.

La pole position quedó en manos de Max Verstappen, que consiguió una gran vuelta en el cierre de la sesión. George Russell se ubicó segundo, mientras que Charles Leclerc y Oscar Piastri completaron los primeros puestos.

La carrera Sprint se disputará este sábado desde las 6:00 de Argentina y otorgará puntos a los ocho primeros clasificados. Colapinto buscará avanzar desde el 11° lugar para acercarse a la zona de puntos.

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