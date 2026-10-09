Quilmes y Peñarol protagonizarán este sábado una nueva edición del clásico marplatense, esta vez en el básquet femenino. El encuentro se disputará desde las 20 en el José Martínez, ubicado en Luro 3868, y marcará el inicio del camino de ambos equipos en la temporada 2026/27 de la Liga Nacional Femenina.

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De cara al partido, las instituciones dieron a conocer los valores y horarios para adquirir las entradas. En Peñarol, los tickets anticipados tienen un valor de $25.000 y se venden en la secretaría del club este viernes, de 9 a 13 y de 16 a 20, y el sábado, de 9 a 13. El ingreso del público milrayitas será por avenida Luro.

Por su parte, Quilmes informó que las entradas costarán $25.000 para no socios y $20.000 para socios. La venta presencial se realizará este viernes de 15.30 a 19.30 y el sábado desde las 18.30. Según comunicó el club, habrá entrada única.

Con el clásico como punto de partida, los dos equipos buscarán comenzar la nueva temporada con una victoria ante su rival.

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