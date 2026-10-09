La llegada de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata atraviesa horas decisivas. Según informó el periodista Esteban Edul, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le comunicaron al club que el defensor no puede ser inscripto ni habilitado para jugar, una situación que también comprometería su participación en la Copa Libertadores.

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El principal inconveniente está relacionado con la lesión de Gabriel Neves. Estudiantes busca utilizar un cupo por lesión para incorporar al defensor, pero el mediocampista no cumpliría con el período mínimo de cuatro meses que exige el reglamento para habilitar esa posibilidad.

El club platense espera una autorización excepcional de AFA para poder registrar al futbolista en el sistema COMET. Como el sistema de transferencias internacionales (TMS) se encuentra cerrado, la operación necesita una intervención que permita destrabar el trámite.

Rojo, de 36 años, ya se entrenó en varias oportunidades bajo las órdenes de Eduardo Domínguez y tenía previsto firmar un contrato hasta diciembre de 2027. Racing, por su parte, había aceptado la oferta por el defensor.

Sin embargo, el tiempo apremia: Estudiantes tiene hasta este viernes a las 18 para completar la inscripción. Si no consigue la habilitación correspondiente, el pase podría caerse y el futbolista se quedaría sin la posibilidad de disputar las semifinales de la Copa Libertadores con el Pincha.

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