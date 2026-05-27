Estudiantes LP

Aldosivi perdió ante Estudiantes y buscará la clasificación en la última fecha

El equipo de Martín Palermo cayó 2-1 ante el “Pincha” en su visita al Estadio “UNO” de La Plata. Abrió la cuenta Castro en el primer tiempo, pero luego lo empató Meli en la segunda parte. De pelota parada, el paraguayo Jorge Morel le dio el triunfo al local. Ahora ante Arsenal, tendrá que buscar la