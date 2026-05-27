Estudiantes LP

Estudiantes ganó sobre la hora y se metió en octavos de la Libertadores
El Pincha venció 1-0 a Independiente Medellín en La Plata con un gol agónico de Mikel Amondarain y logró la clasificación en la última fecha del grupo.
El Pincha venció 1-0 a Independiente Medellín en La Plata con un gol agónico de Mikel Amondarain y logró la clasificación en la última fecha del grupo.
Por la final del Torneo Apertura, el encuentro se adelantó para el mediodía.
Entérate de los detalles confirmados del duelo frente a Estudiantes en Florencio Varela.
El central de Aldosivi, autor del primer tanto en el empate 2-2 con Estudiantes, habló con Marca Deportiva post partido.
El equipo de Yllana, que perdió los cinco partidos que jugó, recibirá mañana a las 17 al “Pincha”, hoy invicto, en el Minella.
El equipo marplatense superó con claridad 4-1 a Estudiantes de La Plata en la disputa de la Fecha 6 en la Zona Reubicación del Torneo Metropolitano “B” Masculino. Los goles fueron anotados por Carlos Domecq y Lautaro Rodríguez, con dos cada uno. Los resultados del domingo.
En una nueva fecha de la Zona Reubicación en el Torneo Metropolitano “B” de Hockey, MDQ 06 Hockey Club jugará este domingo como local ante el “Pincha” por la fecha 6. Jugarán todas las líneas además de las damas y los caballeros por el Oficial.
En medio del contexto convulsionado que está viviendo el equipo marplatense, la organización del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol, dio a conocer cuando se jugarán los partidos de las fechas 2 a la 4 que se disputarán en una sola semana.
El equipo que representa a Mar del Plata en el Torneo Metropolitano “B” perdió 4-1 con Estudiantes en La Plata perdiendo una buena oportunidad de seguir trepando en la tabla de posiciones. Los resultados de toda la jornada.
El equipo de Martín Palermo cayó 2-1 ante el “Pincha” en su visita al Estadio “UNO” de La Plata. Abrió la cuenta Castro en el primer tiempo, pero luego lo empató Meli en la segunda parte. De pelota parada, el paraguayo Jorge Morel le dio el triunfo al local. Ahora ante Arsenal, tendrá que buscar la
El “Celeste” se enfrentará con Estudiantes de La Plata a las 21 en “El Quincho” pero será sin público porque a último momento, la policía informó que deberían contratar servicio y no había tiempo para hacerlo. El testimonio de Cristian Cadillac.
El “celeste” tuvo otra gran noche como visitante de Estudiantes de La Plata y lo derrotó por 103 a 81 alcanzando el noveno triunfo consecutivo en la Liga Federal. La figura del juego fue Martín Herrero que anotó 30 puntos y tomó 7 rebotes. También se destacaron Tomás Quinteros, Juan Ignacio Bellozas