Aldosivi cayó por 1-0 en su visita a Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol y continúa en zona de descenso.

El encuentro comenzó movido y con una chance para el “Tiburón” tras un cabezazo de Jonathan Cabral que no fue gol por la tapada de Fernando Muslera. El “Pincha” respondió rápido y también estuvo cerca de la apertura del marcador pero el palo le impidió el grito de gol a Guido Carrillo.

Cuando el reloj marcaba 12 minutos, el equipo de Eduardo Domínguez marcó el primero de la noche con un poco de fortuna, luego de un centro pasado, un rebote y el toque de Leandro González Pirez.

El conjunto del puerto estuvo cerca de concretar el empate tras centro y un remate de Tobías Cervera pero otra vez se agigantó la figura de Fernando Muslera. Además, Mariano Charlier se vio obligado a realizar una modificación por la molestia muscular de Justo Giani. En su lugar ingresó Ayrton Preciado.

En el complemento, Aldosivi no supo aprovechar las salidas en falso que tuvo el equipo local y si bien tuvo más la posesión del balón, no supo que hacer con él. Con el impulso de ir por la igualdad, Estudiantes también tuvo la chance de liquidarlo, primero con un desvío de Carrilo que se fue desviado y luego con un remate en el palo de Palacio.

Con este resultado, el “Tiburón” permanece en zona de descenso, y si hoy terminara la temporada estaría jugando con Talleres un desempate. El próximo fin de semana buscará los primeros tres puntos del semestre ante Boca en el Minella.