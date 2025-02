Luego del empate 2-2 con Estudiantes de La Plata en el “José María Minella”, el zaguero central Gonzalo Mottes habló con Marca Deportiva post partido y dejó las sensaciones de haber sumado el primer punto del torneo.

En principio, se lamentó por no haberse podido llevar la victoria luego de haber dado vuelta el encuentro y dijo: “Era un partido para llevarse los tres puntos pero una genialidad de Sosa te hace quedarte con uno. Hubiera tenido otro sabor si fuera victoria, pero por como veníamos no nos podemos quejar, que sirva de puntapié para ir para arriba”.

De la misma manera, el futbolista que formó parte del plantel campeón y ascendido, remarcó la dificultad del salto de categoría y expresó: “Es un torneo que no te da tregua. Estábamos recibiendo cada tres días cachetazos. No merecíamos tener cero puntos pero primera no te perdona”.

El “Tiburón” mas allá de que que ahora dejo atrás la mala racha de ser el único que no había sumado en su zona, sigue siendo la valla más vencida del campeonato, algo por lo que se mostró atento el defensor. “Tenemos que obsesionarnos con el arco en cero porque es la forma de sacar puntos. Es muy difícil cuando estás en las malas salir. Así como cuando estás en las buenas te sale todo redondo”, agregó.

Luego del tanto de cabeza, el jugador corrió a festejar con el entrenador Yllana y luego del empate, destacó la función del mismo. “Andrés siempre trata de rescatar las cosas positivas que por ahí cuando estás en las malas es muy difícil y nos dijo que confiáramos en nosotros”.

Finalmente, le dejó un mensaje a los hinchas de Aldosivi y cerró: “Esperemos que la gente se haya ido con otra imagen nuestra. La que se había mostrado no era la nuestra. Este equipo no los va a dejar a pata, hay una idea no jugamos a lo que salga”.

El otro goleador de la tarde calurosa en el Minella, Elías Torres, también dialogó con la prensa y bromeó recordando aquel penal fallado donde el viento le corrió la pelota en plena definición por entrar a la final de la Primera Nacional y dijo: “Lo primero que hice fue apoyarla en un huequito por las dudas. Ya tenía pensado patear fuerte al medio por el momento que estábamos”.