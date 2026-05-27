Estudiantes de La Plata consiguió una clasificación épica a los octavos de final de la Copa Libertadores tras derrotar 1-0 a Independiente Medellín en el estadio Jorge Luis Hirschi. El gol llegó en tiempo de descuento y desató la locura en La Plata.

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El equipo dirigido por Alexander “Cacique” Medina fue protagonista durante gran parte del encuentro, pero se encontró con una sólida resistencia del conjunto colombiano y con una gran actuación del arquero Éder Chaux, que sostuvo el empate casi hasta el final.

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Cuando parecía que el Pincha se quedaba afuera, apareció la mística copera. A los 47 minutos del segundo tiempo, Alexis Castro bajó una pelota en el área y Mikel Amondarain conectó de cabeza para marcar el único gol de la noche y darle la clasificación al conjunto platense.

Con esta victoria, Estudiantes terminó segundo en el Grupo A y avanzó a los octavos de final de la Libertadores. El festejo en UNO fue total, en una noche cargada de tensión que terminó con otro capítulo histórico para el club en el torneo continental.

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