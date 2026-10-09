Javier Sanguinetti realizó una autocrítica luego de la derrota por 3 a 1 ante Sarmiento de Junín y apuntó a la pérdida de funcionamiento colectivo como uno de los factores que explicaron el resultado. El entrenador consideró que las modificaciones en la formación inicial afectaron la estructura del equipo y reconoció que sus dirigidos no lograron controlar el desarrollo del encuentro.

Ads

Puede interesarte

“Cuando vos cambiás cinco jugadores, se resiente la estructura del equipo. Jugamos acelerados, no tuvimos control del juego”, expresó el técnico al analizar el rendimiento.

Además, Sanguinetti hizo referencia a la necesidad de conseguir puntos y a la desafortunada situación de Sigali, en un partido que terminó complicándose para su equipo.

En su evaluación, el entrenador entendió que el encuentro no había ofrecido demasiadas posibilidades de aspirar a una victoria y consideró que el empate era el mejor resultado al que podían llegar. La derrota por 3 a 1 dejó así una preocupación por el funcionamiento colectivo y la necesidad de recuperar el orden para afrontar los próximos compromisos.

Ads

Ads