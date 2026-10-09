Aldosivi perdió 3 a 1 frente a Sarmiento de Junín por la fecha 12 del torneo clausura en el estadio José María Minella. En un partido con poco nivel futbolístico, el equipo del puerto no generó situaciones de peligro en ataque y sobre el final “el verde” aprovechó sus oportunidades y sumó 3 puntos que lo posicionan entre los mejores 8 de la zona B.

Ads

A los 18 minutos del primer tiempo, llegó la primera emoción del encuentro desde los pies de Junior Marabel, que tras un gran pase de Jhon Rentería, puso a su equipo arriba en el marcador.

Pero apenas dos minutos más tarde, el “tiburón” reaccionó rápido y tras un córner de Martín García, el “Pata” Castro conectó de cabeza para igualar el marcador a los 20 minutos de partido.

El lateral derecho del conjunto local, Rodrigo González, que había recuperado la titularidad, tuvo que ser reemplazado por Santiago Moya, tras sufrir una lesión en una se sus rodillas a los 30 minutos del partido.

Puede interesarte

En el segundo tiempo, las emociones llegaron sobre el final.

Ads

En el minuto 40, los dirigidos por Facundo Sava, aprovecharon una contra donde Aldosivi quedó mal parado en defensa y con un tiro colocado de Mavilla tomarían la ventaja en el marcador.

A los 43’, el ingresado Jonathan Herrera, luego de un error defensivo del “tiburón”, no desaprovechó su oportunidad y liquidó el partido 3 a 1.

El conjunto de Javier Sanguinetti no tuvo un buen partido, se hunde en la tabla y con una potencial victoria de Riestra, quedaría a 9 puntos de mantener la categoría. El conjunto marplatense se enfrentará el próximo domingo 18 de octubre a las 18 ante Estudiantes de Río Cuarto en condición de visitante, por la fecha 13 del torneo clausura.

Ads