Kimberley vuelve a la competencia tras un breve receso y comienza su participación en la segunda etapa de la Reválida del Torneo Federal. El conjunto dirigido por Mariano Mignini visitará a Deportivo Rincón, en Rincón de los Sauces, con el objetivo de conseguir un buen resultado de cara a la revancha.

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Durante el parate, el plantel aprovechó para recuperar jugadores y preparar el encuentro, especialmente por las particularidades de la cancha neuquina, que cuenta con césped sintético y dimensiones reducidas.

El equipo marplatense buscará imponer su solidez defensiva y la velocidad de sus delanteros para llevarse una ventaja en el partido de ida. La serie se definirá el próximo fin de semana en el estadio José Alberto Valle, donde Kimberley jugará como local.

El cuerpo técnico convocó a 20 futbolistas para el viaje, entre ellos los arqueros Nicolás Báez y Diego Aguayo, además de los delanteros Ever Ullúa, Facundo Russo, Santiago Castillo y Rodrigo Ríos. También desde las 16, Defensores de Puerto Vilelas recibirá a Gimnasia de Chivilcoy por la misma instancia.

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