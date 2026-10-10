Kimberley derrotó 1 a 0 a Deportivo Rincón este sábado en el estadio Moisés Elías Gómez, por el partido de ida de la segunda etapa de la Reválida del Torneo Federal A 2026. Con este resultado, el conjunto dirigido por Mariano Mignini consiguió una ventaja de cara al encuentro de vuelta, que se disputará en Mar del Plata.

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El equipo marplatense se quedó con el triunfo gracias al gol de Santiago Castillo, quien ingresó desde el banco de suplentes y convirtió a los 28 minutos del segundo tiempo. De esta manera, Kimberley logró romper el cero en un encuentro en el que Deportivo Rincón había generado las situaciones más claras durante la primera etapa.

Kimberley logró sostener el resultado durante la primera parte y encontró la diferencia en el complemento. A los 28 minutos, una pelota cruzada de izquierda a derecha llegó a Santiago Castillo, quien había ingresado durante el encuentro. El delantero controló el balón y definió ante la salida del arquero Alejandro Sánchez para establecer el 1 a 0.

Con la ventaja a su favor, el conjunto marplatense consiguió llevarse una victoria importante de Neuquén y quedó mejor posicionado para afrontar la revancha. Deportivo Rincón, por su parte, deberá buscar revertir el resultado en el partido de vuelta para continuar en competencia.

La serie corresponde a la segunda etapa de la Reválida del Federal A, instancia que se disputa mediante cruces de eliminación directa a doble partido. El ganador avanzará a la siguiente ronda, mientras que el equipo que no consiga superar la serie quedará eliminado de la lucha por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

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La revancha se jugará el próximo domingo 18 de octubre en el estadio José Alberto Valle de Mar del Plata, donde Kimberley intentará aprovechar la ventaja conseguida como visitante para sellar su clasificación.

Además, el conjunto marplatense cuenta con ventaja deportiva por su ubicación en el ordenamiento de la Reválida. Por ese motivo, en caso de igualdad en puntos y diferencia de goles al finalizar los dos encuentros, avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla correspondiente a esta instancia.

Así, Kimberley dio el primer paso en la serie con un triunfo por la mínima diferencia y buscará confirmar su clasificación ante su público para continuar su camino en el Federal A.

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