Quilmes dio un paso importante en los playoffs del Torneo Regional Amateur al vencer por 4 a 0 a Ministerio de Obras Públicas de Quequén. Con un gran segundo tiempo, el equipo dirigido por Sebastián Cano sacó una amplia ventaja de cara a la revancha.

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Juani Hernández abrió el marcador tras un córner, mientras que Bruno Vallejo amplió la diferencia apenas dos minutos después, a los 25, mediante una pelota parada. Sobre el cierre, Julián Duhalde y Kevin Collazo completaron la goleada del conjunto marplatense.

La próxima semana, el Cervecero visitará a Ministerio en Quequén con el objetivo de sellar la clasificación a la tercera fase del certamen.

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