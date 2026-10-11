Tomás Aranda, enganche de Boca, abre la lista de diez futbolistas que Lionel Messi presenta en un spot publicitario. El delantero argentino los nombra en una campaña de la marca de las tres tiras.

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“Diez capítulos que reescriben el futuro del juego”, dice el narrador del spot, difundido este domingo 11 de octubre.

Aranda se recupera de una fractura del peroné de la pierna derecha. Lionel Scaloni lo convocó a la gira de amistosos previa al Mundial 2026 y el jugador compartió un entrenamiento con Messi en Ezeiza.

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La lista completa, con el orden del spot:

Tomás Aranda (Argentina, Boca Juniors) Can Uzun (Turquía, Eintracht Frankfurt) Gilberto Mora (México, Tijuana) Max Dowman (Inglaterra, Arsenal) Zavier Gozo (Estados Unidos, Crystal Palace) Jesús Rodríguez (España, Como 1907) Kees Smit (Países Bajos, AZ Alkmaar) Chloe Sarwie (Inglaterra, Chelsea) Giovanna Waksman (Brasil, Olympique Lyonnais Féminin) Lotta Wrede (Alemania, Hamburger SV)

Messi se despidió de la Selección Argentina con un amistoso contra Benín en el Monumental. En su primer partido posterior, la noche del 10 de octubre, convirtió dos goles en el 4-0 de Inter Miami sobre DC United, por la MLS.

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