Alvarado cayó por 1 a 0 ante Cipolletti en “La Visera de Cemento”, en el partido de ida de las semifinal por el ascenso a la Primera Nacional.

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En un primer tiempo friccionado, Cipolletti contó con las ocasiones más claras de peligro, pero se encontró con una sólida actuación de Bilbao, arquero de Alvarado, quien se lució con intervenciones claves para evitar que el conjunto local se adelante en el marcador.

En el minuto 26, el árbitro del encuentro, Fernando Rekers, expulsó a Federico Acevedo, de Cipolletti, y a Facundo Centurión, defensor de Alvarado, tras un fuerte choque entre ambos futbolistas dentro del área.

Tras la expulsión, y mientras el futbolista lesionado del “Torito” era retirado en camilla, el encuentro permaneció detenido durante diez minutos debido a un altercado entre los integrantes del cuerpo técnico del conjunto visitante y los efectivos policiales presentes en la cancha.

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En el complemento, con 10 jugadores para cada lado y mayores espacios en el terreno de juego, el partido ganó dinamismo y ambas parcialidades tuvieron oportunidades para ponerse en ventaja.

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A falta de diez minutos para el final, Germán Sosa, quien había ingresado desde el banco de suplentes, vio la tarjeta roja tras golpear intencionalmente en el rostro a un rival. Con esta nueva expulsión, Alvarado quedó con nueve jugadores y sufrió dos bajas importantes de cara al partido de vuelta que se disputará en Mar del Plata.

A los 40 minutos del segundo tiempo, Cristian González conectó de cabeza un centro preciso y abrió el marcador a favor de Cipolletti.

A pesar de la gran actuación del arquero del conjunto marplatense, Alvarado fue superado por la mínima y está obligado a ganar en Mar del Plata, el próximo domingo 18 de octubre, para meterse en la final por el ascenso a la Primera Nacional.

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