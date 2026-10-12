Las Panteritas volvieron a dejar al vóley argentino en lo más alto. El seleccionado femenino Sub 19 se consagró campeón del Sudamericano de la categoría luego de derrotar a Perú por 3-0 en la final y completar una campaña invicta, con apenas dos sets cedidos a lo largo de toda la competencia.

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El conjunto dirigido por Nicolás Efrón mostró su superioridad desde el comienzo del partido decisivo. Con un juego sólido y contundente, Argentina se impuso con parciales de 25-12, 25-12 y 25-15, para quedarse con el título sin darle oportunidades de reacción al equipo peruano.

Una de las grandes figuras de la final fue Sofía Baldo, quien aportó 19 puntos y tuvo una actuación determinante en el triunfo argentino. La jugadora de 17 años también fue reconocida como la mejor del torneo, en una competencia en la que demostró su capacidad ofensiva y su importancia dentro del equipo.

En la definición por el tercer puesto, Brasil derrotó a Venezuela por 3-1 y completó el podio. De esta manera, Las Panteritas cerraron una actuación memorable y reafirmaron el crecimiento del vóley juvenil argentino a nivel sudamericano.

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