El partido entre All Boys y Godoy Cruz, por la Primera Nacional, quedó envuelto en la polémica desde antes de su inicio. En los minutos previos, se registraron incidentes entre simpatizantes del conjunto local y la Policía de la Ciudad, mientras que el comienzo del encuentro, previsto para las 19, sufrió una demora.

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Dentro del campo de juego, el árbitro Nicolás Lamolina sancionó dos penales a favor de Godoy Cruz. Sin embargo, uno de ellos fue revertido luego de que Iván Zafarana, defensor de All Boys, se acercara con un celular para mostrarle al juez que la infracción se había cometido fuera del área. Tras la situación, Lamolina cambió su decisión y cobró tiro libre, en un episodio que generó repercusiones y fue señalado como un caso de “VAR casero”. Por su parte, Martín Pino, futbolista del conjunto mendocino, falló uno de los remates desde los doce pasos.

Tras la controversia, Lamolina explicó en TyC Sports cómo vivió el momento en el que el defensor le mostró la pantalla del teléfono y por qué evitó mirarla.

“Cuando vi el celular busqué todo el tiempo mirar para otro lado. Mirar a la nada, porque sabía que si miraba el teléfono iban a pensar que cambié la decisión por eso y sería gravísimo”, sostuvo el árbitro.

La situación abrió el debate por la intervención de un futbolista con un telefono para reclamar una decisión arbitral. La polémica de los penales y los incidentes registrados en la previa convirtieron el encuentro en uno de los episodios más comentados de la jornada de la Primera Nacional.

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