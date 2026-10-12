Leandro Paredes encendió las alarmas en Boca Juniors tras salir reemplazado a los 71 minutos del encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes. El mediocampista manifestó dolor en el isquiotibial derecho y fue sustituido por Santiago Ascacíbar.

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Luego del cambio, el futbolista mostró signos de dolor en el banco de suplentes y se retiró al vestuario con hielo en la zona afectada. Posteriormente, se informó que sufrió una lesión grado 2 en el isquiotibial derecho, que lo dejaría afuera de los dos encuentros ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana, cuya serie comenzará mañana 21.30 en el Estadio Alberto J. Armando.

De esta manera, Boca suma una baja importante de cara a la serie internacional y Paredes apunta a recuperarse para llegar al Superclásico.

Paredes, se suma a una lista de bajas que tiene Arrubarrena, entre ellos se encuentran Agustín Marchesín, Tomás Belmonte, Tomás Aranda, Alan Velasco y Adam Bareiro también estarán fuera de la convocatoria, por lo que el entrenador deberá afrontar el compromiso internacional con varias ausencias en el plantel.

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