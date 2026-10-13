Agustín Giay atraviesa un buen presente en el fútbol brasileño y su rendimiento comenzó a despertar el interés de importantes equipos del Viejo Continente. El ex San Lorenzo, de 22 años, viene de ser titular en los tres amistosos de la última fecha FIFA y aparece en la órbita de Atlético de Madrid, Milan y Napoli, que ya habrían realizado consultas por su situación en el último mercado europeo.

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La dirigencia de Palmeiras, encabezada por Leila Pereira, sabe que mantener al defensor argentino podría resultar difícil si sostiene su nivel. Por eso, el club brasileño estaría dispuesto a negociar su salida ante una oferta que ronde los 20 o 25 millones de euros.

Giay tiene contrato con Palmeiras hasta 2030 y una cláusula de rescisión que se ubicaría dentro de ese rango económico.

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